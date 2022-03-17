Artvin'de dev viyadüklere asılan Trabzonspor bayrağının kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika
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Artvin'de dev viyadüklere asılan Trabzonspor bayrağının kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi

17.03.2022 09:46
Artvin'de dev viyadüklere asılan Trabzonspor bayrağının kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi

Artvin'de Bordo mavili taraftarlar Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3. viyadüğüne 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.

Artvin'de Bordo mavili taraftarlar Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3. viyadüğüne 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı. Ertesi gün kaldırılan bayrakla ilgili firma yetkililerinden açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 9 hafta kala en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Bir çok ilde Trabzonspor bayrakları şimdiden asılmaya başlarken, Yusufeli ilçesinde ise yapımı devam 150 metre yüksekliğinde olan dev viyadüklere 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğundaki dev Trabzonspor bayrağını asıldı. Daha sonra indirilmesi tepkilere neden olurken, viyadükleri yapan firmanın Proje Müdürü Sonel Serttaş açıklama yaptı.

Serttaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yusufeli Merkez Viyadüğü yapım çalışmaları taahhüdümüz altında devam etmektedir. 10 Mart tarihinde Merkez Viyadüğü P4-P5 ayakları arasına asılmış olan Trabzonspor Bayrağı P4 ayağına bağlı olan kule vinç sökümü yapılması zarureti ortaya çıkınca iş güvenliği kapsamında can güvenliğini ve kaza riskini önlemek amacı ile bayrağı asan ilgililerden geçici olarak indirilmesi tarafımızdan istenmiş ve gerekli işlem yapılmıştır. Kule vinç söküm işlemleri halen devam etmektedir. Kule vinç söküm işleminin Cuma gününe kadar bitirilmesi planlanmıştır. Cuma gününden sonra bayrağın asılmasına ilişkin herhangi bir engel olmadığı da yine ilgililere bildirilmiştir. Dolayısı ile Yusufeli Merkez Viyadüğüne asılmış olan Trabzonspor Bayrağının indirilmesi ile ilgili olarak ne kontrollük teşkilatı ne Karayolları Bölge Müdürlüğü nede başka herhangi üçüncü bir şahsın sözlü talimatı ya da yazılı bir uyarısı olmamıştır." - ARTVİN

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Yusufeli Barajı, Trabzonspor, Yusufeli, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Artvin'de dev viyadüklere asılan Trabzonspor bayrağının kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika


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