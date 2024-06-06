Artvin'de Grassroots Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Artvin'de Grassroots Şenliği düzenlendi

Arhavi ilçesinde bu yıl 12.'si düzenlenen Grassroots Şenliği'nde çocuklar futbol müsabakaları yaparak yeteneklerini sergiledi.

06.06.2024 16:19
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Artvin'in Arhavi ilçesinde Grassroots Şenliği'nin bu yıl 12.'si düzenlendi.

Grassroots (Herkes İçin Futbol) Şenliği; Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, ilçe protokolü, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer, Spor Yazarı ve Öğretim Üyesi Bülent Tuncay, Spor Spikeri Melih Gümüşbıçak, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl 12.'si düzenlenen şenlikte 9. etap olan küçükler kız ve erkek futbol müsabakaları yapıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmaların ardından çocukları mutlu etmek ve eğlendirmek, çocukların baskı altında hissetmeden özgürce futbol oynayabilmelerini sağlayarak kendi yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlenen futbol müsabakaları gerçekleştirildi.

Şenlikte yer alan müsabakalar sonunda minik öğrenciler katılım belgelerini protokol üyelerinden aldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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