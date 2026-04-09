Asensio'nun Sakatlığı Hakkında Açıklama

Fenerbahçe, Beşiktaş maçında sakatlanan İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL