Asensio resmen Süper Lig\'i sallıyor: Alex\'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu hem gol hem de asist kategorilerinde çift haneye ulaşan tek oyuncu olmayı başardı.
Marco Asensio, ligde attığı 11 gol ve yaptığı 10 asistle iki kategoride de çift haneli rakamlara ulaştı. Bu performansıyla Süper Lig'de hem gol hem asistte çift haneye ulaşan tek futbolcu konumunda bulunuyor. İspanyol yıldız ayrıca forma giydiği 21 maçın 16'sında gol ya da asist üreterek Fenerbahçe'nin hücum gücünde önemli rol oynadı.
Asensio'nun ortaya koyduğu performans sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun oyununu izleyen bazı taraftarlar, "Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş" yorumlarını yaptı.
