Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Asensio resmen Süper Lig\'i sallıyor: Alex\'i izleyemeyenler için gönderilmiş
13.03.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Asensio resmen Süper Lig\'i sallıyor: Alex\'i izleyemeyenler için gönderilmiş
Haber Videosu

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'de dikkat çeken bir performans sergileyen Asensio, hem gol hem de asist kategorilerinde çift haneye ulaşmayı başardı. Asensio, ligde attığı 11 gol ve yaptığı 10 asist ile bu başarıyı gösteren tek oyuncu oldu. Yıldız futbolcunun oyununu izleyen bazı taraftarlar, "Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş" yorumlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu hem gol hem de asist kategorilerinde çift haneye ulaşan tek oyuncu olmayı başardı.

21 MAÇTA 16 KEZ SKORA ETKİ

Marco Asensio, ligde attığı 11 gol ve yaptığı 10 asistle iki kategoride de çift haneli rakamlara ulaştı. Bu performansıyla Süper Lig'de hem gol hem asistte çift haneye ulaşan tek futbolcu konumunda bulunuyor. İspanyol yıldız ayrıca forma giydiği 21 maçın 16'sında gol ya da asist üreterek Fenerbahçe'nin hücum gücünde önemli rol oynadı.

"ALEX'İ İZLEYEMEYENLER İÇİN GÖNDERİLMİŞ" YORUMLARI

Asensio'nun ortaya koyduğu performans sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun oyununu izleyen bazı taraftarlar, "Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş" yorumlarını yaptı.

Marco Asensio, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:27:50. #7.13#
SON DAKİKA: Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.