Asensio\'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen haber gelmedi. İspanyol yıldızın sahalara dönüş süresi uzayabilir.

KAYSERİ VE RİZE MAÇLARINDA YOK, HEDEF DERBİ

Dizindeki ödem nedeniyle ikinci MR'a girecek olan Asensio'nun, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da riske edilmeyeceği öğrenildi.Sözcü'nün haberine göre teknik heyetin, tecrübeli futbolcuyu Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planladığı ifade edildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu sezon 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.