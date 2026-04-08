Asensio\'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen haber gelmedi. İspanyol yıldızın sahalara dönüş süresi uzayabilir.
Dizindeki ödem nedeniyle ikinci MR'a girecek olan Asensio'nun, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre teknik heyetin, tecrübeli futbolcuyu Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planladığı ifade edildi.
Bu sezon 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.
