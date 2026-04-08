Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio\'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
08.04.2026 11:58
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Asensio’nun Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisine yetiştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen haber gelmedi. İspanyol yıldızın sahalara dönüş süresi uzayabilir.

KAYSERİ VE RİZE MAÇLARINDA YOK, HEDEF DERBİ

Dizindeki ödem nedeniyle ikinci MR'a girecek olan Asensio'nun, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre teknik heyetin, tecrübeli futbolcuyu Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planladığı ifade edildi.

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu sezon 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.

Marco Asensio, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Yani oda zor olsa ne olur yok olacak 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber - Son Dakika
