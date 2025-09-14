Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Alper Aslan

Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde 505 sporcunun katılımıyla yapılan Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin sonucunda Alper Aslan, rakibi Erol Öztürk'ü finalde mağlup ederek başpehlivanlık unvanını elde etti.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi'nin iş birliğinde Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde yapıldı. Toplam 4 kategori (minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar) ve 27 sıkletten oluşan güreşlere 81 ilden gelen 505 güreşçi katıldı. Kıyasıya mücadelelerin sonucunda Alper Aslan rakibi Erol Öztürk'ü finalde mağlup ederek başpehlivanlık unvanını elde etti.

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burada birinci oldum"

Başpehlivanlık unvanını kazanan Alper Aslan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burada birinci oldum. Kendimi daha iyi hissettiğim için bir üst kategoriye çıkıp 30 kişinin arasında birinci oldum. Geçen yıl Aba güreşinde dünya üçüncüsü oldum. Geleneksel güreşlerimizi yaşatmak bizler için çok büyük bir gurur. Bizlere böyle bir organizasyonu sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e çok teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP