Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu - Son Dakika
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Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu

Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu
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Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshetti. Aşık olduğu kızın yanına gittiği belirtilen Keita'nın sezon öncesi kamplara, antrenmanlara ve bu sezonki maçlara izinsiz katılmadığını açıklayan yeşil-siyahlılar, futbolcu hakkında FIFA Futbol Mahkemesi'nde sportif ceza ve tazminat talepli dava açacak.

Kocaelispor'da Habib Ali Keita dönemi sona erdi. Aşık olduğu kızın yanına gittiği belirtilen Malili futbolcunun uzun süredir takımdan uzak kalmasının ardından yeşil-siyahlı kulüp resmi kararını açıkladı. Kocaelispor, Keita'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiğini duyurdu.

KAMPLARA VE ANTRENMANLARA KATILMADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Keita'nın sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlara izinsiz ve mazeretsiz şekilde katılmadığı belirtildi. Malili futbolcunun bu sezon oynanan müsabakalarda da takımının yanında olmadığı ifade edildi.

Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu

İHTARNAMELER GÖNDERİLDİ

Kocaelispor, Keita'ya sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi için ihtarnameler gönderildiğini de açıkladı. Kulüp, yapılan uyarılara rağmen futbolcunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini "ağır ve ısrarlı şekilde" ihlal ettiğini savundu.

Bu durumun taraflar arasındaki ilişkinin Kocaelispor açısından devamını çekilmez hale getirdiğini belirten yönetim, sözleşmenin bu gerekçelerle tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiğini bildirdi.

KOCAELİSPOR FIFA'YA GİDİYOR

Yeşil-siyahlı kulüp, Habib Ali Keita ile ilgili süreci sözleşme feshiyle noktalamayacak. Kocaelispor, futbolcu hakkında FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava açacağını duyurdu.

Kulüp ayrıca, fesih sonrasında Keita ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek üçüncü kulübün de müteselsil sorumluluk ilkesi kapsamında davaya konu edileceğini açıkladı.

Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşık olduğu kız için takımından ayrıldı! Sonu çok kötü oldu - Son Dakika
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