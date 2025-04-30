ASKSL Futbol Takımları Türkiye Finallerine Gitti

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi (ASKSL) Kadın ve Erkek Futbol Takımları, Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler A Kategorisi Türkiye Yarı Finalleri'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Grup maçlarında Iğdır, Mardin, Kahramanmaraş, çapraz elemede ise Van temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalardan başarılı sonuçlarla ayrılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın Futbol Takımı ile Bursa, Diyarbakır, Osmaniye, çapraz eleme müsabakasında ise Van temsilcileriyle oynadığı maçların tamamını kazanan Erkek Futbol Takımı, Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın ve Erkek Futbol Takımları, 12-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde Gaziantep'i temsil edecek.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, Kadın ve Erkek Futbol Takımlarının Türkiye'de bir ilke imza atarak aynı anda Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasından gurur duyduklarını söyledi.

Gaziantep'i Türkiye finallerinde iki takımla temsil edeceklerini ifade eden Taşdemir, "Gazi Şehrimize yaşattıkları gururdan dolayı sporcularımız ile antrenörlerimiz Şenay Mangan, Abdullah Volkan Aydın ve Uğur Alkan'ı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP