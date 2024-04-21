Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Alpaslan Öztürk attı.

21.04.2024 20:54  Güncelleme: 21:13
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile kümede kalma mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup etti.

PERDEYİ ICARDI AÇTI

Karşılaşmanın 35. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

ABDÜLKERİM, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Müsabakanın ilk yarısında goller peş peşe geldi. Icardi'den 5 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech'in kullandığı kornerde kafa vuruşuya topu filelere yollayarak farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

MERTENS SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 77. dakikasında Berkan'pasıyla çaprazda topla buluşan Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

TEK GOL ALPASLAN'DAN

Konuk takımın skoru belirleyen tek golünü 85. dakikada eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kaydetti.

PENALTIYI ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Galatasarayi 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Erdem'i geçemedi. Hakem, sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltıyı tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Kerem, bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray,galibiyet serisini 14 maça çıkarttı. Cimbom, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

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Son Dakika Spor Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Recep Yaşakan: Galatasaray gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor 24 6 Yanıtla Ali Arslan: Çin con hala gidiyor, FENERBAHÇE nin 8. Şampiyonluğu bugün filenin sultanları dan geldi , süper kupa ve eurolig şampiyonluklarini daha saymiyoruz, :)))) küçük takım sizi :)))) 1 19 Galatasaray Spor kulübü: Ağlamaaa fener ağlamaaaaaaaa 4 1 Ali Arslan: Kardeş şampiyonluklar geliyor her daldan ne ağlaması Fenerbahçe lilere her hafta bayram haberleri alıyor, böyle bir spor kulübü dünyada varmı, varmı FENERBAHÇE den büyük :))) 0 0 zafer koc: Ali Aslan aklı kıt kardeşim. Tebrik ediyoruz fenerin şampiyonluklarını ama burada futbol yorumu var. Senin aklında bir sıkıntı mı var. Zavallıcık 0 0 Kadir Can: Alisko 10 senedir futbol şampiyon olamayınca kadın futbolu voleybol merak salmış Babanız GS aliko duduko 0 0
  • Cihan Işık: şampiyon Galatasaray ??? 15 7 Yanıtla
  • Alperen Umut: Babanın Galatasaray Son 5 maç 5 maça gerek yok 4 maçı kazanç yeter şampiyon Galatasaray 0 0 Yanıtla
  • Kadir Can: Haydi kuşlar yoruma gelin ağlama duvariniz BABANİZ ASLAN 0 0 Yanıtla
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