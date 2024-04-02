YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

Geniş Video İzle

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü Mauro Icardi attı.

02.04.2024 22:22  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafatasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 12. dakikasında yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

HATAY ATTI AMA OFSAYT

59'da uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi

GALATASARAY KAZANDI

Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor\'u 1-0 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aytac Uygur: Haram puanlar ile nereye kadar? Elbet devran dönecek. 20 24 Yanıtla Ömer Çelik: Ağlaya ağlaya şampiyonluk beklemek nereye kadar. Çıkın oynayın ya da az ötede ağlayın 10 11
  • Sami Güran: aslanlar şampiyonluga koşuyor fener kümeye gitmek için koşuyor?? 23 19 Yanıtla
  • Ekrem Aytar: Bir gs li olarak oynanan futboldan resmen utandım !!! 30 3 Yanıtla
  • Cumali Demir: golden sonra maçı uyumadan izleyebilen bordo berelidir... 21 4 Yanıtla
  • Gaddar Kerim: Okan Buruk yazlıklar olsun sana. Koskoca GS yi bu kadro ile kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren bir takıma karşı acziyet içinde bıraktın. Volkan Demirel den bir takıma nasıl futbol oynatılır feyz almışsındır umarım. 10 5 Yanıtla
  • Ömer Ağıl: İddacılar batmıştır galiba 9 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu sene lig tescil edilmemeli trabzonspor 10 maç saha kapama cezası almadan adalet sağlanamaz önce ts gereken cezayı alacak sonra Tff komple istifa edecek ondan sonra ligde tescil edilir şampiyonda ama önce adalet !!! 7 5 Yanıtla
  • Yunus Acar: Tahtaya kendimizi hazırlıyoruz daha iyi oynuyacağımızdan emin olabilirsiniz 0 0 Yanıtla
  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Maçta istediğimiz oyunu yansıtamadık'
    23:29 Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Maçta istediğimiz oyunu yansıtamadık'

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.

  • Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek galibiyetini kutladı
    23:27 Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek galibiyetini kutladı

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.

  • Okan Buruk, Galatasaray'da rekor kırmaya devam ediyor
    23:24 Okan Buruk, Galatasaray'da rekor kırmaya devam ediyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

  • Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı
    23:20 Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

    Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

  • Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik
    23:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik

    Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.


22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
22:23 Aslan kaldığı yerden devam Galatasaray, Hatayspor’u 1-0 yendi Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 23:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement