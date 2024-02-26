Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor\'u 2-1 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

26.02.2024 21:56  Güncelleme: 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

ANTALYASPOR CEVAP VERDİ

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte kendisini boşa çıkartan Sander van de Streek ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

GALATASARAY ATTI AMA İPTAL

Mücadelenin 38. dakikasında Galatasaray golü buldu. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Demirbay arka direkteki Vinicius'a ortasını açtı ve Vinicius topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda faul olduğunu tespit ederek golü vermedi.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

YİNE KEREM

İlk yarının son anlarında Galatasaray, yine Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

KEREM PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI

Maçın 57. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Köhn, Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu üst direğe nişanladı.

GALATASARAY KAZANDI

Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sürdürdü.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Antalyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Faruk Aydoğan: Miyavlamış olmasın 24 14 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Asın bayrakları şampiyonluk geliyor 11 24 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Bence galata miyavladi kükreyen tek kişi vardı oda hakemdi sağ olsun gerekeni yaptı yine 15 6 Yanıtla
  • ilker kozcu: penaltımsılar maşallah 8 3 Yanıtla
  • ilker kozcu: gereken neyse yapıldı endişeye mahal yok 4 4 Yanıtla
  • AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
    22:17 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

    AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Ankara ve İstanbul'da evleri olduğunu, 1 tane arabaları olduğunu ve biraz da borçlarının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Kurum da mal varlığını açıkladı.

  • Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi
    21:24 Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi

    CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.

  • Hakkari-Van karayolunda Minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı
    21:14 Hakkari-Van karayolunda Minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

    Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

  • İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
    20:58 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.

  • İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin
    20:24 İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin

    Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.

  • Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme
    19:21 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

  • Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
    18:47 Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

    Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 22:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement