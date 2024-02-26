Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte kendisini boşa çıkartan Sander van de Streek ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.
Mücadelenin 38. dakikasında Galatasaray golü buldu. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Demirbay arka direkteki Vinicius'a ortasını açtı ve Vinicius topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda faul olduğunu tespit ederek golü vermedi.
İlk yarının son anlarında Galatasaray, yine Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.
Maçın 57. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Köhn, Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu üst direğe nişanladı.
Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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