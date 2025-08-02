Aslıhan Yılmaz Avrupa Şampiyonası\'nda Altın Madalya Peşinde

Tekirdağ'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcu Aslıhan Yılmaz, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer almak istiyor.

Aslıhan, 3 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için kick boksa başladı. Spora başladığında 100 kilogram olan Aslıhan, antrenörü Arif Değirmenci'nin desteğiyle 70 kilograma düştü.

Genç sporcu, antrenörünün yeteneğini keşfetmesi üzerine kick boks müsabakalarına hazırlanmaya başladı.

Bir yıl çalışarak müsabakalara katılacak duruma gelen Aslıhan, katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Aslıhan Yılmaz, en son katıldığı Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Eylül ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Aslıhan, altın madalya ile ülkesine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aslıhan Yılmaz, AA muhabirine, kick boksta toplam 15 madalyası bulunduğunu ve her zaman daha güzel başarılara imza atmak için çalıştığını söyledi.

Pandemiden sonra kilolarından kurtulmak için kick boksa başladığını belirten Yılmaz, "Karantinada sonra yaklaşık 100 kiloya çıkınca ailemi de ikna ederek bu spora başladım. Başladığımda 100 kiloydum. İlk yılda 30 kilo verdim. İlk senemde yeterli bir kuşak seviyesine gelmek için ve yeterli bir teknik seviyesine sahip olabilmek için çalıştım. Her gün sabah ve akşam çalıştım. İkinci senemde ilk Türkiye şampiyonasına katıldım ve ikincilik elde ettim." diye konuştu.

Aslıhan, maçlara çıkmaya başladıktan sonra hedefinin milli takım olduğunu ve her zaman bu motivasyonla şampiyonalara hazırlandığını dile getirdi.

Sürekli kürsüde yer almak istediğini belirten Aslıhan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sene katıldığım, biri Türkiye şampiyonası diğeri uluslararası şampiyona olmak üzere ilk iki şampiyonada ikincilikler elde ettim. Bu sene o kadar çalışmıştım ve kendime o kadar inanıyordum ki milli takıma gireceğimi biliyordum. Son Türkiye şampiyonasında birinci olarak milli takıma girmeye hak kazandım. Avrupa şampiyonasına gideceğim ve Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum. Her gün sabah akşam demeden çalışıyoruz. Avrupa şampiyonasından döndüğüm zaman da Avrupa şampiyonu olarak hem ülkemizi hem ilimizi temsil etmiş olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Arif Değirmenci de Aslıhan Yılmaz'ın sporda kısa sürede bu kadar başarılı olacağını beklemediklerini söyledi.

Sadece kilo vermek için spora gelen Aslıhan'ın zamanla çok başarılı bir kick boksçu olduğu aktaran Değirmenci, "İlk şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Geçen sene üniversite sınavından 450 puan almasına rağmen üniversiteye gitmedi. Milli takıma gideceğim dedi. Biz de ona göre çalışmalarımızı yaptık. Gayret ettik, eksiklerimizi giderdik ve Türkiye şampiyonu oldu. Nasip olursa İtalya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına gideceğiz. İnşallah orada ülkemizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bayrağımızı göndere çekeceğiz." ifadelerini kullandı.