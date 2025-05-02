Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı

Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya\'da Başladı

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Kulübü iş birliğiyle 50 ilden 1100 sporcuyla turnuva düzenlendi.

02.05.2025 16:52
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Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten 1100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Turnuva, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

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