Astana\'daki dünya güreş şampiyonası Barys Arena\'da grekoromen stille başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Dünya güreşinin en önemli organizasyonlarından biri olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası başladı. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Barys Arena'da 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla start aldı. Şampiyona boyunca grekoromen, serbest stil ve kadınlar güreşinde 10'ar sıklette mücadeleler gerçekleştirilecek. Böylece üç stilde toplam 30 sıklette dünya şampiyonları belli olacak.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) açıklamasına göre 7 yıl sonra ev sahipliği yapan Astana'daki organizasyonda 900'e yakın sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.