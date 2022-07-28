Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı

28.07.2022 16:35
Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonu Formula 1'den ayrılacağını duyurdu.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonu Formula 1'den ayrılacağını duyurdu.

4 kez dünya şampiyonu Alman pilot Vettel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada 2022 sezonunun sonunda emekli olacağımı açıklamak için bulunuyorum. Bu sporu seviyorum. Bu spor, hatırladığım andan beri hayatımın merkezinde. Pist üstünde olduğu kadar pist dışında da bir hayatım var. Yarış pilotu olmak, hiçbir zaman tek kimliğim olmadı. Kimliğe çok inanıyorum: ne yaptığımızdan ziyade kim olduğumuza ve başkalarına nasıl davrandığımıza bakıyorum. Hedeflerim, yarış kazanmaktan ve şampiyonluk için savaşmaktan; çocuklarımın büyümesini görmeye, değerlerimi aktarmaya, düştüklerinde kalkmalarına yardımcı olmaya, bana ihtiyaçları olduklarında onları dinlemeye, veda etmek zorunda olmamaya ve en önemlisi, onlardan öğrenmeye ve bana ilham vermelerine izin vermeye kaydı. Elveda. Pisti sizinle paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkürler. Bunun her zerresini çok sevdim" şeklinde konuştu.4 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 53 GALİBİYET

Alman pilot, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere 4 kere Formula 1 pilotlar şampiyonu oldu. Efsane pilot, bu alanda 7'şer kez şampiyon olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile 5 kez şampiyonluk yaşayan Juan Manuel Fangioi'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Vettel ayrıca kariyerinde kazandığı 53 yarış ile bu alanda 103 kez yarış zaferi elde eden Lewis Hamilton ve 91 kez yarış kazanan Michael Schumacher'in ardından 3'üncü sırada bulunuyor.


- İstanbul
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Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı
Kaynak: DHA

Sebastian Vettel, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı - Son Dakika

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