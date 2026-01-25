Aston Villa, deplasmanda Newcastle United\'a şans tanımadı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 2-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Emi Buendia ve 88. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde iki hafta aradan sonra kazanan Aston Villa, puanını 46'ya yükseltti. İki maçtır kazanamayan Newcastle United ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa, Brentford'u evinde ağırlayacak. Newcastle United, zorlu Liverpool deplasmanına gidecek.
