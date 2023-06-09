Aston Villa, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel için resmi olarak temasa geçiyor - Son Dakika
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Aston Villa, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel için resmi olarak temasa geçiyor

09.06.2023 14:43

Fenerbahçe'nin 2. sırada tamamladığı Süper Lig'de parlayan yıldız futbolcu Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu. Sarı-lacivertlilerin 10 milyon euro talep ettiği transfer için İngiliz ekibi resmi temaslara başlayacak.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel perfromansıyla sezonun parlayan yıldızlarından oldu. Bireysel olarak başarılı geçirdiği sezonun ardından yıldız futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Osayi-Samuel'e Aston Villa talip oldu. İngiliz ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu için resmi temaslarda bulunacak. Sarı-lacivertlilerin bu transferden 10 milyon euroluk bir beklentisi var.

37 MAÇTA SÜRE ALDI

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 2254 dakika şans bulurken, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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Son Dakika Spor Aston Villa, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel için resmi olarak temasa geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aston Villa, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel için resmi olarak temasa geçiyor - Son Dakika
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