Aston Villa, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel için resmi olarak temasa geçiyor

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel perfromansıyla sezonun parlayan yıldızlarından oldu. Bireysel olarak başarılı geçirdiği sezonun ardından yıldız futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Osayi-Samuel'e Aston Villa talip oldu. İngiliz ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu için resmi temaslarda bulunacak. Sarı-lacivertlilerin bu transferden 10 milyon euroluk bir beklentisi var.

37 MAÇTA SÜRE ALDI

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 2254 dakika şans bulurken, 1 asistlik skor katkısı verdi.