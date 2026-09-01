Aston Villa, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olarak PSG'den Mbaye ile Southampton'dan Harwood-Bellis'i 77 milyon sterline kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aston Villa, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olarak PSG'den Mbaye ile Southampton'dan Harwood-Bellis'i 77 milyon sterline kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Paris Saint-Germain'den 18 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile Southampton'dan 24 yaşındaki İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i 5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığını açıkladı. İngiliz basını, Birmingham temsilcisinin bu iki transfer için toplam 77 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Mbaye ve Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, Birmingham ekibinin iki transfer için 77 milyon sterlin bonservis ödediğini yazdı.

Mbaye, geçen sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan PSG formasıyla 31 maçta 3 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in 4 maçında da forma giyen Mbaye, Fransa'ya 3-1 yenildikleri mücadelede fileleri havalandırarak turnuva tarihindeki en genç gol atan Afrikalı oyuncu oldu.

İngiliz stoper Harwood-Bellis ise Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.

Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aston Villa, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olarak PSG'den Mbaye ile Southampton'dan Harwood-Bellis'i 77 milyon sterline kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aston Villa, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olarak PSG'den Mbaye ile Southampton'dan Harwood-Bellis'i 77 milyon sterline kadrosuna kattı - Son Dakika
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