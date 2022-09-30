Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin

Brezilya'da bir televizyon kanalında sunuculuk yapan 71 yaşındaki Milton Neves'in ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın gol sevinci videosunu paylaşmasına tepki yağdı. Neves'e en sert reaksiyon ise Lehmann'ın sevgilisi Aston Villa'da top koşturan Douglas Luiz'den geldi.

SUNUCUDAN OLAY PAYLAŞIM

Milton Neves, sosyal medya hesabından Aston Villa Kadın Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Alisha Lehmann'ın gol sevincinde zıplayıp arkasını döndüğü anlarda kalçalarına zum yapılan bir videoyu paylaştı. Neves ayrıca paylaşımına "İzle ve gör" notunu düştü.

"SAYGI NEDİR ÖĞRENEMEMİŞSİN"

71 yaşındaki televizyon sunucusuna en sert tepkiyi ise sevgilisi Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Douglas Luiz gösterdi. Luiz, Neves'in paylaşımını alıntılayarak "Hem yaşlısın hem de yıllardır futbolun içindesin ve kadın futboluna, özellikle de futbolcunun kendisine saygısızlık yapılan bir videoyu paylaşıyorsun. Ayrıca o benim kız arkadaşım. Saygı nedir öğrenememişsin, bu bir saçmalık." dedi. Luiz'in bu tepkisi sonrası Neves, paylaşımını sildi.