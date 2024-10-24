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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda 3. hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ligde ilk üç haftanın ardından 3'te 3 yapan iki takımdan Aston Villa averajla ilk sırada yer alırken, Liverpool ikinci basamakta bulunuyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, 22 Ekim Salı ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. 18 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 51 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyetini Sparta Prag'ı 5-0 yenen Manchester City elde etti. Üçüncü hafta sonunda tüm maçlarını kazanan iki takımdan biri olan Aston Villa averajla zirveye yerleşti. 9 puanlı Liverpool ise ikinci sırada yer aldı. Üç haftanın ardından ligin en fazla gol tan takımı 12 golle Borussia Dortmund olurken, Aston Villa, Manchester City, Inter, Arsenal ve Atalanta henüz kalesinde gol görmedi.

Aston Villa ve Liverpool 3'te 3 yaptı

Aston Villa ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftanın ardından tüm maçlarını kazandı. Ligin 3. haftasında Aston Villa, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Bologna'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Liverpool ise deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i tek golle geçerek haftayı hatasız kapattı.

En farklı galibiyeti 5-0'lık sonuçla Manchester City aldı

Devler Ligi'nde 3. haftanın en farklı galibiyetine Sparta Prag'ı 5-0 yenen Manchester City imza attı. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri Philip Foden, Erling Haaland (2), John Stones ve Matheus Nunes kaydetti. Manchester ekibi, bu galibiyetle puanını 7 yaptı ve averajla 3. sıraya yerleşti.

Real Madrid Borussia Dortmund'u, Barcelona da Bayern Münih'i farklı geçti

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında son şampiyon Real Madrid, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Haftanın diğer önemli müsabakasında da Barcelona, Bayern Münih'i 4-1'lik skorla yendi.

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 3. haftada konuk ettiği Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu. Benfica'nın mücadeledeki tek golünü Kerem kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı ve oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

Devler Ligi'nde 4. hafta maçları, 5- 6 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ligin 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Milan: 3 - Club Brugge: 1

Monaco: 5 - Kızılyıldız: 1

Paris Saint-Germain: 1 - PSV: 1

Juventus: 0 - Stuttgart: 1

Arsenal: 1 - Shakhtar Donetsk: 0

Aston Villa: 2 - Bologna: 0

Girona: 2 - Slovan Bratislava: 0

Sturm Graz: 0 - Sporting: 2

Real Madrid: 5 - Borussia Dortmund: 2

Atalanta: 0 - Celtic: 0

Brest: 1 - Bayer Leverkusen: 1

Manchester City: 5 - Sparta Prag: 0

Leipzig: 0 - Liverpool: 1

Barcelona: 4 - Bayern Münih: 1

Atletico Madrid: 1 - Lille: 3

Benfica: 1 - Feyenoord: 3

Salzburg: 0 - Dinamo Zagreb: 2

Young Boys: 0 - Inter: 1 - İSTANBUL