ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Muhammed Enes Kiprit ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Muhammed Enes Kiprit ile sözleşme imzaladı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Muhammed Enes Kiprit ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla anlaşmanın gerçekleştiği belirtildi.

09.02.2024 23:19  Güncelleme: 23:20
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, Manisa Futbol Kulübünden 24 yaşındaki forvet Muhammed Enes Kiprit ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Muhammed Enes Kiprit ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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