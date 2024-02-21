ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

21.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Kaynak: AA

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