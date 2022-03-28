ASÜ voleybol takımı turnuvayı yenilgisiz tamamladı - Son Dakika
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ASÜ voleybol takımı turnuvayı yenilgisiz tamamladı

28.03.2022 11:11
ASÜ voleybol takımı turnuvayı yenilgisiz tamamladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen "Üniversitelerarası Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen "Üniversitelerarası Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği" müsabakaları tamamlandı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) voleybol takımı müsabakaları yenilgisiz tamamladı.

ASÜ Erkek Voleybol Takımı, grup birinciliği çerçevesinde oynanan 5 müsabakanın tamamını kazandı ve yenilgisiz şekilde grup birincisi oldu. Bu sonuçla ASÜ erkek voleybol takımı, 12-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında Manisa'da oynanacak Süper Lige Terfi Maçlarına gitmeye hak kazandı. ASÜ kadın voleybol takımı da turnuvada önemli bir başarıya imza attı. Rakiplerine karşı üstün bir performans ortaya koyan ASÜ'nün sultanları, turnuvayı ikincilikle tamamlandı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, her iki takım oyuncularını ve teknik heyeti, başarılarından dolayı tebrik etti. - AKSARAY

ASÜ voleybol takımı turnuvayı yenilgisiz tamamladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Aksaray Üniversitesi, voleybol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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