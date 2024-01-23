Asya Kupası\'nda Avustralya ve Özbekistan Son 16\'ya Yükseldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nun son maçları oynandı.

Lider Avustralya ile ikinci sıradaki Özbekistan arasındaki mücadele, Martin Boyle (penaltıdan) ve Azizbek Turgunbayev'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer maçında ise Suriye, Omar Khribin'in golüyle Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Son maçların ardından 7 puanlı Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan doğrudan, 4 puanlı Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turu biletini aldı. Puansız Hindistan ise son sırada bulunuyor.