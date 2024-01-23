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Asya Kupası'nda Avustralya ve Özbekistan Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Avustralya ve Özbekistan Son 16'ya Yükseldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda B Grubu'nun son maçları oynandı. Lider Avustralya ile ikinci sıradaki Özbekistan arasındaki mücadele 1-1 berabere sona erdi. Suriye ise Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Avustralya ve Özbekistan doğrudan, Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Asya Kupası\'nda Avustralya ve Özbekistan Son 16\'ya Yükseldi
23.01.2024 - 19:05,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nun son maçları oynandı.

Lider Avustralya ile ikinci sıradaki Özbekistan arasındaki mücadele, Martin Boyle (penaltıdan) ve Azizbek Turgunbayev'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer maçında ise Suriye, Omar Khribin'in golüyle Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Son maçların ardından 7 puanlı Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan doğrudan, 4 puanlı Suriye ise en iyi grup üçüncüleri kontenjanından son 16 turu biletini aldı. Puansız Hindistan ise son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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Özbekistan, Avustralya, Suriye, Katar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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