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Asya Kupası'nda D ve C Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Irak ve İran galip geldi - Son Dakika
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Asya Kupası'nda D ve C Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Irak ve İran galip geldi

Asya Kupası'nda bugün D Grubu'nda oynanan maçta Irak, Japonya'yı 2-1 mağlup ederken, Endonezya da Vietnam'ı 1-0 yendi. C Grubu'nda ise İran, Hong Kong'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Asya Kupası\'nda D ve C Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Irak ve İran galip geldi
19.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:28
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Asya Kupası'nda bugün D Grubu'nda 2, C Grubu'nda ise 1 maç yapıldı.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi Katar'da gerçekleştirilen organizasyonda bugün D Grubu'nda oynanan ilk maçta Irak, Japonya'yı 2-1 mağlup etti.

Irak, Aymen Hussein'in 5 ve 45+4. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken Japonya'nın tek golü 90+3. dakikada Wataru Endo'dan geldi.

Gruptaki diğer mücadelede ise Endonezya, Vietnam'ı Asnawi Bahar'ın 42. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

İkinci maçlar sonunda Irak puanını 6'ya yükseltirken 3 puanlı takımlardan Japonya ikinci, Endonezya ise üçüncü sırayı aldı. Grupta son sırada bulunan Vietnam'ın henüz puanı bulunmuyor.

C Grubu'nda bugün oynanan tek maçta İran, Hong Kong'u, 24. dakikada Mehdi Ghayedi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Gruptaki ikinci maçında da 3 puana uzanan İran, 6 puanla lider durumda bulunuyor. Hong Kong ise 2 maç sonunda henüz puan alamadı ve son sırada.

Kaynak: AA
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Vietnam, Japonya, İran, Irak, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya Kupası'nda D ve C Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Irak ve İran galip geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya Kupası'nda D ve C Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Irak ve İran galip geldi - Son Dakika
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