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Asya Kupası'nda Irak ve Japonya Son 16 Turuna Yükseldi - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Irak ve Japonya Son 16 Turuna Yükseldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda D Grubu'nun son maçlarında Irak, Vietnam'ı 3-2 yenerek grup lideri oldu. Japonya ise Endonezya'yı 3-1 mağlup ederek grup ikincisi oldu. Bu sonuçlarla Irak ve Japonya, son 16 turuna yükseldi. Endonezya ise en iyi grup üçüncüleri arasında yer alma şansını sürdürüyor.

Asya Kupası\'nda Irak ve Japonya Son 16 Turuna Yükseldi
24.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:50
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, D Grubu'nun son maçları oynandı. Grup lideri Irak, Vietnam'ı 3-2 yenerken, Japonya ise Endonezya'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 9 puanlı grup lideri Irak ve 6 puanlı grup ikincisi Japonya, son 16 turuna kaldı. En iyi grup üçüncüleri arasında yer alma şansını sürdüren Endonezya'nın ise 3 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA
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