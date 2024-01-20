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Katar'da Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore berabere kaldı - Son Dakika
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Katar'da Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore berabere kaldı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda E Grubu'nun 2. maçlarında Ürdün ile Güney Kore 2-2 berabere kaldı. Diğer maçta ise Bahreyn, Malezya'yı 1-0 mağlup etti. Ürdün ve Güney Kore 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Bahreyn 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Malezya ise puansız son sırada bulunuyor.

Katar\'da Asya Kupası\'nda Ürdün ve Güney Kore berabere kaldı
20.01.2024 - 21:19,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 9. gününde, E Grubu'nun 2. maçları oynandı.

Günün ilk maçında Ürdün ile Güney Kore 2-2 berabere kaldı. Ürdün'ün gollerini 37. dakikada Yong-Woo Park (kendi kalesine) ve 45+6. dakikada Yazan Abdallah Alnaimat atarken, Güney Kore'nin gollerini 9. dakikada Heung-min Son ve 90+1. dakikada Yazan Alarab (kendi kalesine) kaydetti.

Diğer karşılaşmada ise Bahreyn, 90+5. dakikada Ali Madan'ın golüyle Malezya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Ürdün ve Güney Kore, 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Bahreyn 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Puansız Malezya ise son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Katar'da Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore berabere kaldı - Son Dakika
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