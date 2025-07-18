Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 47 ilden 1247 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapıldı.

Ardından nisan ayında hayatını kaybeden ve şampiyonanın adına düzenlendiği 14 yaşındaki karateci Asya Önel için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, sporculara her zaman zeki, çevik ve ahlaklı olmalarını tavsiye ederek başarılar diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktararak, spor yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise genç yaşta hayatını kaybeden sporcu Asya Önel adına güzel bir şampiyona düzenlediklerini ifade ederek, sporcuların sakatlık yaşamadan başarılı müsabakalarla organizasyonu tamamlamasını temenni etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da törende konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından organizasyona katılan protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Organizasyon 20 Temmuz'da sona erecek.