At Yarışları Sezonu Antalya'da Başlıyor

Spor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) at yarışlarında sezonun Antalya Hipodromu'nda 19 Kasım Salı günü koşulacak yarışlarla başlayacağını duyurdu.

TJK'den yapılan açıklamaya göre sonbahar-kış yarış sezonun ilk gününün en önemli yarışı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu olacak.

Çocuklar için açılış gününe özel Pony Club etkinliği düzenlenecek.