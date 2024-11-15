Türkiye Jokey Kulübü (TJK) at yarışlarında sezonun Antalya Hipodromu'nda 19 Kasım Salı günü koşulacak yarışlarla başlayacağını duyurdu.
TJK'den yapılan açıklamaya göre sonbahar-kış yarış sezonun ilk gününün en önemli yarışı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Koşusu olacak.
Çocuklar için açılış gününe özel Pony Club etkinliği düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › At Yarışları Sezonu Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
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