Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Ata Demirer, Adana Demirsporlular'ın kalbini fethetti. Demirer, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net!" paylaşımı yaptı. Adana ekibinden de güzel bir karşılık geldi.
Adana Demirspor'dan Ata Demirer'in paylaşımına cevap olarak, "Sayın Ata Demirer,En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." ifadeleriyle davet gönderildi. Ata Demirer bu davete, "Baharda inşallah zevkle" diye karşılık verdi.
Twitter'da Galatasaray hakkında çok sık paylaşım yapan Demirer, bu sezon takımının aldığı sonuçlardan dolayı dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Taraftarın sesi olan ünlü komedyenin fikirlerine etkileşim yağıyor.
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