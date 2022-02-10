Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Ata Demirer, Adana Demirsporlular'ın kalbini fethetti. Demirer, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net!" paylaşımı yaptı. Adana ekibinden de güzel bir karşılık geldi.

"HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Adana Demirspor'dan Ata Demirer'in paylaşımına cevap olarak, "Sayın Ata Demirer,En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." ifadeleriyle davet gönderildi. Ata Demirer bu davete, "Baharda inşallah zevkle" diye karşılık verdi.

GALATASARAY'A İSYAN

Twitter'da Galatasaray hakkında çok sık paylaşım yapan Demirer, bu sezon takımının aldığı sonuçlardan dolayı dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Taraftarın sesi olan ünlü komedyenin fikirlerine etkileşim yağıyor.