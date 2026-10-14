Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor\'u sırtlıyor

Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u sırtlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sezon başında Tire 2021 FK'dan Ayvalıkgücü Belediyespor'a transfer olan 25 yaşındaki forvet Atakan Akbulut, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçta 6 gol attı. Golcü oyuncu, takımının kazandığı 13 puanın 10'una katkı sağladı; Ayvalıkgücü'nün toplam 11 golünün 6'sı ondan geldi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 6 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor'u Atakan Akbulut golleriyle sırtlıyor. Sezon başında Tire 2021 FK'dan kadroya katılan 25 yaşındaki forvet 6 maçta 6 gol attı. Kırmızı-beyazlıların skor yükünü çeken Atakan, attığı gollerle takımının kazandığı 13 puanın 10'una büyük katkı verdi. Yıldız futbolcu 3-0 kazanılan Gaziemir Spor maçında ilk 2 golü, 2-1 kazanılan Bigaspor maçında takımının golleri, 1-1 biten Söke 1970 SK maçında beraberlik golünü, deplasmanda 1-0 kazanılan son Denizli İdmanyurdu mücadelesinde son dakikada galibiyeti getiren golü attı. Ayvalıkgücü'nün bu sezon bulduğu toplam 11 golün 6'sı Atakan'dan geldi.
Kaynak: DHA
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