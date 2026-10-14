Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u sırtlıyor - Son Dakika
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Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u sırtlıyor

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Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor\'u sırtlıyor
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Sezon başında Tire 2021 FK'dan Ayvalıkgücü Belediyespor'a transfer olan 25 yaşındaki forvet Atakan Akbulut, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçta 6 gol attı. Golcü oyuncu, takımının kazandığı 13 puanın 10'una katkı sağladı; Ayvalıkgücü'nün toplam 11 golünün 6'sı ondan geldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 6 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor'u Atakan Akbulut golleriyle sırtlıyor. Sezon başında Tire 2021 FK'dan kadroya katılan 25 yaşındaki forvet 6 maçta 6 gol attı. Kırmızı-beyazlıların skor yükünü çeken Atakan, attığı gollerle takımının kazandığı 13 puanın 10'una büyük katkı verdi. Yıldız futbolcu 3-0 kazanılan Gaziemir Spor maçında ilk 2 golü, 2-1 kazanılan Bigaspor maçında takımının golleri, 1-1 biten Söke 1970 SK maçında beraberlik golünü, deplasmanda 1-0 kazanılan son Denizli İdmanyurdu mücadelesinde son dakikada galibiyeti getiren golü attı. Ayvalıkgücü'nün bu sezon bulduğu toplam 11 golün 6'sı Atakan'dan geldi.

Kaynak: DHA
Ayvalıkgücü BelediyesporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u sırtlıyor - Son Dakika
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