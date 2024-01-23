İSTANBUL,

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık Junior Turnuvası'nda üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde gerçekleşen Avustralya Açık Junior'da mücadele eden Türk sporcu Atakan Karahan, turnuvanın 9 numaralı seri başı Fransız tenisçi Charlie Camus'u 6-1, 6-2 yenerek bir Grand Slam Junior turnuvasında ilk kez üçüncü tura çıktı.

48 dakika süren karşılaşmada ilk servislerinden yüzde 88 ile puan çıkaran Karahan, 6 kez bulduğu servis kırma puanlarının 4'ünü değerlendirdi ve rakibine servis kırma puan göstermedi. Atakan maç boyu oynanan puanlarda rakibine karşı 53-29'luk üstünlük elde etti.

Atakan Karahan bu sonuçla İpek Soylu ve Yankı Erel'in ardından Grand Slam'lerin Junior kategorisinde teklerde üçüncü tura yükselen üçüncü Türk tenisçi oldu. Milli tenisçinin üçüncü turda rakibi Amerikalı raket Cooper Woestendick olacak.