Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda, taktik, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
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