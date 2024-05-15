Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenmanda hücum ve savunma taktiği ile dar alan taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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