Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yapan takım, savunma, orta saha ve hücum oyuncularıyla çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idmanın son bölümünde futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor kafilesi, yarın yapacakları idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

16.05.2024 12:49
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idmanın son bölümünde futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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