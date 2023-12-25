Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta altyapı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, "İki günlük sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik." dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle takımın başına geçen Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Topraktepe, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerleri minnet ve saygıyla andığını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Kendisine bu maç için verilen görevin ardından 19 Yaş Altı Takımı'nın kampına döneceğini belirten Topraktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılaşma için yaptığımız analizde, uzun toplarla ve oradan alacakları ikinci toplarla sonuca gitmek isteyen bir Hatayspor gördük. Biz de onların defansını biraz öne çekip arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımıza inanıyorum. Aynı zamanda ikinci toplar çok önemliydi, hepsini almaya çalıştık. Oyuna ilk girişimiz çok iyiydi. Sonlara doğru takımımız biraz yoruldu."

"Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık"

Topraktepe, bir basın mensubunun "Sahada biraz daha özgür Beşiktaş futbolcu grubu olduğunu gözlemledik. Ne gibi çalışmalar yaptınız?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki 7-8 oyuncu da altyapıdan benim oyuncum. 2-2,5 senedir onlarla 7 gün 24 saat beraberiz. A Takım ile 19 yaş takımının aynı tesiste olmasından dolayı ilişkilerimiz yakın olduğu için oyuncularla arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. İki günlük sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik."

Topraktepe, ilk 11'de şans bulduğu maçta takımını öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek. Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık. Buraya gelen oyuncularımızın hepsinin inşallah A takımdaki sürecin sonunda Beşiktaş'a hizmet edeceğine inanıyor, onlara sonsuz güveniyorum." diye konuştu.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.

Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."