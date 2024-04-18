Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. Maç, 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

18.04.2024 20:14
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, 1 saat 30 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

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