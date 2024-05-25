Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son haftaya 38 puanla 17. sırada giren Hatayspor, 50 puanla 9'uncu sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Ligde kalma açısında önemli bir maça çıkacak bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlandı.

Hatayspor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 2-0 yenilmişti.