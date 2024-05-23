Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
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