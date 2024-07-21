Atakaş Hatayspor, FC Sepahan ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.
Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.
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