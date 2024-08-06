Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Mersin Stadı'nda sürdürdü.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik ve pas drili çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 25 dakika sürdü.
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