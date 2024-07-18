Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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