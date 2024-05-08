Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

08.05.2024 17:28
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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