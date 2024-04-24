Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı. Maç, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

24.04.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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