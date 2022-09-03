Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.