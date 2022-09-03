Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
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