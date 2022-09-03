Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

03.09.2022 19:32
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

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Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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