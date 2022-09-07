Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.09.2022 19:40
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.

İdmana yeni transferler Jose Luis ve Christian Atsu da katıldı.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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Kaynak: AA

Hatayspor, Konyaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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