Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Siirt'te faaliyete başlayan Gençlik Spor Parkı'nda judodan atletizme, kort tenisinden futbola kadar 12 farklı branşta kurslar düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, tesisin yetenekli gençleri keşfetmeye olanak sağladığını belirtti ve kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında destekleyeceklerini belirtti.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında 16 takım ve 160 sporcuyla gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen yarışmalarda, 8 erkek takımı ve 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü yapılacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.
Denizli'de 15 ekipten oluşan 480 sporcu Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda farklı kategorilerde performanslarını sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 16 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'un sahasında gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası için 100 TL ve Misafir Tribünü için 130 TL olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, antrenmanlarla hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'deki maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla antrenmana başladı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan açıklamalara tepki göstererek adalet istedi. Saral, hakemlerin tarafsızlığını ve maç sonucunu etkileyecek kararlar istemediklerini belirtti.
Muğla'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hokey antrenörlüğü yapan Serkan Şen, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Şen, 3. üniversiteyi okumak ve doktora yapmak istediğini belirtti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi. Yarışmanın finalinde birinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, öğrencilere tablet verildi. İkinci olan okula yazıcı, öğrencilere bisiklet hediye edildi. Üçüncü olan okula kitap seti, öğrencilere eşofman takımı verildi. Dördüncü olan okula ise sportif malzeme seti, öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi.
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