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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı. Ömer Faruk Beyaz ise ameliyat nedeniyle kadroda yer almayacak.

Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
26.01.2024 - 20:43,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idmanla Hatay ekibi, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı.

Futbolculardan Ömer Faruk Beyaz geçirdiği ameliyat nedeniyle kadroda yer almayacak.

Kaynak: AA
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