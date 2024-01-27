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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta Nani'nin kendi kalesine attığı golle Hatayspor galibiyete ulaştı. Karşılaşmada bir kırmızı kart çıktı ve birçok sarı kart gösterildi.

Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor\'u deplasmanda 1-0 yendi
27.01.2024 - 21:51,
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Nourani), Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani (Dk. 66 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+3 Cisse), Stambouli (Dk. 87 Shehu)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler (Dk. 49 Bekaj), Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk. 82 Strandberg), Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 70 Hodzic), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 69 Boudjemaa)

Gol: Dk. 44 Nani (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Dadashov, Dk. 58 Dele-Bashiru, Dk. 77 Bekaj, Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 52 Yusuf Erdoğan, Dk. 57 Akintola, Dk. 85 Gravillon (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada Nani'nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirmesine rağmen kaleci Magomedaliyev, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

72. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yükselen Semih Güler, kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada Semih Güler'in sağ kanattan ortasında Akintola, topu kafa pasıyla penaltı noktasındaki Michut'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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