 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u Mersin Stadı'nda konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Hatayspor, Sarıyer ve Düzce Cam Düzcespor'u yenerek 5. eleme turuna yükselirken, Sakaryaspor ise Ankaraspor'u mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Sakaryaspor\'u konuk edecek
15.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:32
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek.

Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.

Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Sakaryaspor, Hatayspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u konuk edecek - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:30:53. #1.12#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement